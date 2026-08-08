بالتراضي.. ميلان يتخلى عن إسماعيل

أعلن نادي ميلان الإيطالي رسميًا الانفصال عن الجزائري إسماعيل بن ناصر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بالتراضي، بعدما كشفت تقاريرٌ صحافية عن قُرب انتقاله إلى الدوري القطري، للدفاع عن ألوان الغرافة.

وأوضح النادي «اللومباردي» في بيان صحافي أنه توصل إلى اتفاق متبادل لإنهاء عقد اللاعب: «يؤكد ميلان إنهاء عقد إسماعيل بن ناصر بالتراضي، ويتمنى النادي له كل التوفيق في المستقبل».

وانضم بن ناصر، صاحب الـ28 عامًا، إلى صفوف ميلان قبل سبعة أعوام، قادمًا من إمبولي، منافسه المحلي، مقابل 16 مليون يورو في صيف 2019.

وخاض اللاعب الجزائري 178 مباراة رسمية بقميص «روسونيري»، بينها 137 في الدوري الإيطالي، وكان من العناصر الأساسية في خط وسط الفريق عندما توج بلقب الدوري الإيطالي تحت قيادة ستيفانو بيولي موسم 2021ـ2022، بعدما شارك في ذلك الموسم بـ 31 مباراة.

وتعرض بن ناصر لإصابة خطيرة في الركبة في نهاية موسم 2022ـ2023، شكلت بداية نهاية مشواره في ملعب «سان سيرو».

وعاد اللاعب الجزائري إلى الملاعب، ديسمبر 2023، وشارك في 20 مباراة بالدوري الإيطالي خلال موسم 2023ـ2024، جاءت معظمها بديلًا، ثم سُمح له بالرحيل على سبيل الإعارة إلى مرسيليا الفرنسي منتصف موسم 2024ـ2025، قبل أن ينضم إلى دينامو زغرب الكرواتي معارًا أيضًا خلال موسم 2025ـ2026.