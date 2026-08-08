«المدفعجية» يتسلّحون بقائد نيوكاسل

حسم نادي ​أرسنال الإنجليزي، بطل الدوري الممتاز، السبت، تعاقده مع البرازيلي ‌برونو جيمارايش، قائد ‌فريق نيوكاسل ​يونايتد الأول لكرة القدم، ‌بعقد طويل الأمد، في صفقة قدرتها التقارير الصحافية بنحو 101.2 مليون دولار.

وأصدر أرسنال بيانًا صحافيًا، جاء فيه: «يسرّنا أن نعلن انضمام الدولي البرازيلي برونو جيمارايس إلى صفوفنا قادمًا من نيوكاسل يونايتد بعقد طويل الأمد، ينضم برونو إلينا بعدما رسّخ مكانته واحدًا من أكثر اللاعبين تأثيرًا في الدوري الإنجليزي الممتاز».

وتابع البيان: «سيرتدي برونو القميص رقم 39 في النادي، وسينضم فورًا إلى زملائه الجدد، يُرحب الجميع في أرسنال بحرارة ببرونو وعائلته في النادي، وتبقى الصفقة رهن استكمال الإجراءات التنظيمية المطلوبة».

وقال الإيطالي أندريا بيرتا، المدير الرياضي في أرسنال: «يسعدنا أن نرحب ببرونو جيمارايس في نادينا، برونو لاعب يتمتع بعقلية رائعة وإمكانات كبيرة، وسيضيف شخصية قيادية قوية إلى تشكيلتنا، بعد انضمام برونو إلينا، فإننا نعزز قوة الفريق في قلب الملعب، وكما شاهد الجميع، يستطيع اللعب لاعب وسط دفاعي أو لاعب خط وسط شامل بين المنطقتين، هو يجمع بين الجودة والجهد، كما أسهم بالأهداف والتمريرات الحاسمة لفريقه في كل موسم، سيسمح برونو لميكل أرتيتا، مدرب الفريق، بمواصلة تطوير أسلوب لعبنا، كما سيزيد من حدة المنافسة داخل الفريق، وهذا أمر أساسي للحفاظ على المعايير المطلوبة عندما يكون هدفنا الفوز بالألقاب الكبرى».

وانضم جيمارايش إلى نيوكاسل يونايتد في يناير 2022، وخاض نحو 200 مباراة خلال أربعة مواسم ونصف الموسم في «سانت جيمس بارك»، مساهمًا في إحراز كأس الرابطة الإنجليزية عام 2025، إلى جانب مساعدته الفريق على التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في موسمين.

وبدأ اللاعب البرازيلي، البالغ من العمر 28 عامًا، مسيرته الاحترافية في بلاده، وخاض مباراته الأولى مع الفريق الأول لنادي أوداكس في ساو باولو عام 2015، قبل أن ينتقل إلى أتلتيكو باراننسي بعد عامين.

وخلال فترة لعبه مع أتلتيكو، فرض جيمارايش نفسه أحد أبرز لاعبي خط الوسط الشباب في البرازيل، وأسهم في فوز النادي بأربعة ألقاب كُبرى، قبل أن ينتقل إلى ليون الفرنسي في يناير 2020.

وعلى مدار موسمين في الدوري الفرنسي عزز اللاعب البرازيلي سمعته أحد أفضل المواهب الأوروبية في خط الوسط.

وعلى الصعيد الدولي، خاض جيمارايش 48 مباراة بقميص المنتخب البرازيلي، ومثّل بلاده في أكبر المحافل الكروية، وكان ضمن تشكيلة كأس العالم 2026، إضافة إلى مشاركته في بطولة كوبا أمريكا، وتتويجه بالميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو صيف 2021.