الطبيب: الهيروين والكوكايين أنهتا حياة كلارك

صنف الطبيب الشرعي لمقاطعة لوس أنجليس، السبت، وفاة الأمريكي براندون كلارك، لاعب ممفيس جريزليز الأول لكرة السلة، في مايو الماضي، على أنه حادث ناجم عن «تأثيرات الهيروين والكوكايين».

وتوفي كلارك، وهو من أم كندية وأب جامايكي، في 11 مايو عن 29 عامًا، بعدما عثر عليه فاقدًا الوعي في غرفته، وأعلن مسعفون حينها وفاته في مكان الحادث.

وأجرى مساعد الطبيب الشرعي فحصًا له في اليوم التالي، وحُدد سبب وفاته وملابساتها رسميًا، السبت.

وُلد كلارك في فانكوفر الكندية، واختاره نادي أوكلاهوما سيتي ثاندر في «درافت» الدوري عام 2019، قبل أن يُرسل مباشرة إلى جريزليز، الذي خاض في صفوفه سبعة مواسم.

وقد أثقلت الإصابات مسيرته، إذ لم يلعب سوى مباراتين خلال موسم 2025ـ2026.

وسجل ما معدله 12.1 نقطة مع 5.9 متابعة في المباراة خلال موسمه الأول عام 2019ـ2020، أفضل مواسمه من ناحية الإحصاءات.