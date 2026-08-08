سيميوني يتمسك بخدمات ألفاريز

أكد الأرجنتيني دييجو سيميوني، مدرب فريق أتلتيكو مدريد الإسباني الأول لكرة القدم، السبت، تمسكه بخدمات مواطنه جوليان ألفاريز، وعدم السماح له بالرحيل خلال فترة الانتقالات الجارية، على الرغم من اهتمام برشلونة بضمه.

وقال سيميوني للصحافيين عشية المباراة التجريبية التحضيرية للموسم الجديد أمام مانشستر سيتي الإنجليزي في سيول: «أعتقد أن الوضع واضح جدًا، النادي اتخذ قرارًا شرحه ميجيل أنخيل، الرئيس التنفيذي، بشكل جيد، من الناحية الرياضية، نحن سعداء بوجود لاعب مثل خوليان، سنساعده على مواصلة التطور والتحسن والاستمرار في تقديم أفضل ما لديه، وهو بالفعل قدّم لنا الكثير خلال العامين الماضيين».

وتقدم أتلتيكو، يوليو الماضي، بشكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» ضد برشلونة، متهمًا النادي الكاتالوني بمحاولة التواصل مع ألفاريز بشكل غير قانوني.

كما ارتبط اسم الدولي الأرجنتيني بإمكانية الانتقال إلى أرسنال بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما رفض أتلتيكو عرضًا من ريال مدريد بلغت قيمته 173.4 مليون دولار، يونيو الماضي.

ومن المقرر أن ينضم ألفاريز إلى تدريبات أتلتيكو خلال اليومين المقبلين، بعد حصوله على فترة راحة عقب وصول الأرجنتين إلى نهائي كأس العالم 2026، التي خسرته أمام إسبانيا.

وسجل ألفاريز 49 هدفًا مع أتلتيكو منذ انضمامه إليه قادمًا من مانشستر سيتي قبل عامين.

ويستهل أتلتيكو مدريد مشواره في الدوري الإسباني 19 أغسطس الجاري، على أرضه أمام ملقة، العائد إلى دوري الأضواء الموسم الجاري.

وأنهى نادي العاصمة الموسم الماضي في المركز الرابع، متأخرًا بفارق 25 نقطة عن برشلونة، المتوج باللقب.