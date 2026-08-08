لوكا زيدان ينتقل من غرناطة إلى ليجانيس

انتقل الجزائري لوكا زيدان، حارس مرمى فريق غرناطة الإسباني الأول لكرة القدم، نجل زين الدين زيدان، نجم الكرة الفرنسية سابقًا، والمدرب الجديد لمنتخب «الديوك»، إلى صفوف ليجانيس، منافسه في الدرجة الثانية، وفق ما أعلن الناديان.

وكشف ليجانيس عن تعاقده مع الحارس الدولي الجزائري البالغ 28 عامًا، لمدة عام، مع خيار التمديد لعام إضافي.

من جهته، أوضح غرناطة أنه توصل مع اللاعب إلى اتفاق لإنهاء العلاقة التعاقدية التي كانت تربط بينهما، بعدما خاض لوكا 45 مباراة فقط، خلال موسمين مع النادي الأندلسي من دون أن يترك بصمة لافتة.

ويمثل فريق ليجانيس محطة جديدة في مسيرة لوكا ضمن دوري الدرجة الثانية الإسباني، بعد تجارب سابقة مع راسينج سانتاندر، وإيبار، ورايو فايكانو.

ولعب حارس المرمى الجزائري مع الفريق الرديف لريال مدريد، بعدما تدرج في الفئات العمرية للنادي الملكي الذي انضم إلى أكاديميته عام 2004.

وخاض لوكا مباراته الأولى مع الفريق الأول لريال مدريد في المرحلة الأخيرة من موسم 2017ـ2018 من الدوري الإسباني، وكان الحارس الثالث عندما أحرز النادي لقبه الـ 13 في دوري أبطال أوروبا عام 2018.

ومثّل لوكا المنتخب الفرنسي في مختلف الفئات العمرية، قبل أن يغيّر ولاءه الدولي إلى الجزائر العام الماضي، ودافع عن ألوان «محاربيّ الصحراء» في كأس العالم 2026، المنظمة في أمريكا، كندا، والمكسكي.