الاتحاد يستعيد الشنقيطي قبل الجزيرة

قطع مهند الشنقيطي، مدافع فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، شوطًا نحو الجاهزية للمشاركة في التدريبات الجماعية، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أن الشنقيطي خضع إلى برنامج تأهيلي مكثف بشكل انفرادي داخل مقر النادي بعد شعوره بألم في الركبة خلال التدريبات في معسكر ماربيا الإسبانية الاستعدادي للموسم الجديد.

وبيّن المصدر أن عودة اللاعب للمشاركة مع زملائه في التدريبات الجماعية خلال اليومين المقبلين قبل مواجهة الجزيرة الإماراتي.

من جانب آخر، تغادر بعثة الاتحاد إلى أبوظبي العاصمة الإماراتية، الأحد، استعدادًا لمواجهة الجزيرة، ضمن ملحق دوري أبطال آسيا للنخبة، الثلاثاء، قبل ثلاثة أيامٍ من اللعب مع الخلود في باكورة جولات دوري روشن السعودي.

وسيجري الفريق الجداوي تدريبين في أبوظبي قبل موقعة الجزيرة يومي الأحد والإثنين.