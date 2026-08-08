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فحوص طبية
2026.08.08 | 04:01 pm
خضع لاعبو فريق الهلال الأول لكرة القدم، ظهر السبت، إلى فحوص طبية روتينية، قبل انطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد (المركز الإعلامي ـ الهلال)
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