من هو مهند أبو طه ظهير نيوم الجديد؟

في 2 فبراير من العام 2003 ولد مهند محمود صالح أبو طه، ظهير أيسر فريق نيوم الأول لكرة القدم الجديد، بمدينة عمان الأردنية، وسط عائلة رياضية، إذ يرتبط بأخيه محمد أبو طه، لاعب شباب الأردن، وخاله باسم فتحي، لاعب الوحدات والمنتخب الأردني السابق.

في أغسطس الجاري، أتمت إدارة نادي نيوم التعاقد مع الدولي الأردني، البالغ طوله 177 سم ووزنه نحو 70 كجم، في صفقة انتقال حر قادمًا من القوة الجوية العراقي، ويُعد هذا الانضمام المحطة الثانية لمهند أبو طه في دوري روشن السعودي، بعد تجربته السابقة مع العروبة.

بدأ خطواته الأولى مع الكرة في ساحات عمان قبل انضمامه إلى أكاديمية نادي الوحدات، حيث تدرج في الفئات السنية، وتلقى تدريباته الأساسية تحت إشراف مدربي النادي حتى صعوده للفريق الأول عام 2021.

أسهم مع الوحدات في إحراز كأس الاتحاد الأردني 2022، وسجل هدفًا في النهائي، انتقل بعدها إلى الكرخ العراقي عام 2024، ثم أعير إلى العروبة مطلع 2025، قبل الانتقال إلى القوة الجوية.

على الصعيد الدولي، خطا مهند أبو طه خطواته الأولى مع منتخب الأردن في 17 أكتوبر 2023 عندما لعب أول مباراة دولية له أمام العراق ضمن مباراة المركز الثالث في بطولة الأردن الدولية 2023، وكانت هذه النقطة بدايةً لحضور دولي مستمر سيشهد قفزات نوعية في مسيرته.

ضمّته تشكيلة الأردن المكونة من 26 لاعبًا للمشاركة بكأس آسيا 2023 في يناير 2024، كما شارك مهند في جميع مباريات المنتخب الأردني خلال كأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك، حيث خاض اللقاءات ضد النمسا، ثم الجزائر والأرجنتين، سجّل هدفه الدولي الوحيد في مرمى الكويت ضمن منافسات كأس العرب 2025، ويبلغ رصيد مشاركاته مع المنتخب الأردني 20 مشاركة دولية.