خبراء روشن.. جوميز أولا والعطوي ثالثا

يتصدر البرتغالي جوزيه جوميز، مدرب فريق الخليج الأول لكرة القدم، قائمة المدربين الأطول تجارب في دوري روشن الموسم الجديد، إذ يخوض مع «الدانة» فترته التدريبية السادسة في الملاعب السعودية، بعد ثلاث متفرقة مع التعاون، ومحطتيْن مع الأهلي والفتح.

وكان جوميز قد أتمّ 150 مباراة في روشن، خلال قيادته فريق الفتح الموسم الماضي، ورفع تعداد مبارياته إلى 162 عند نهاية الموسم، متفوقًا على جلال القادري، المدرب التونسي لفريق الحزم، الذي اقترب بدوره من حاجز الـ 150 مباراة، إذ أدار 148 مباراة دوريًا، بعد محطات مع أندية الأنصار والنهضة والخليج والحزم.

ويُعد خالد العطوي، المدرب السعودي الوحيد مع بداية الموسم الجديد، صاحب ثالث أطول تجربة، ففي جعبته 77 مباراة على مستوى دوري المحترفين، قاد فيها أندية الاتفاق وضمك، قبل تعيينه مدربًا للفتح، يوليو الماضي، متقدمًا على البرازيلي فابيو كاريلي، المدرب الجديد لفريق الفيحاء، الذي قاد أندية الوحدة والاتحاد وضمك في 71 مباراة دوريًا، خلال المواسم الماضية.

ويتشارك ثلاثة مدربين المركز الخامس في ترتيب هذه الإحصائية، بعد الأسماء أعلاه، وهم: الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب الهلال، والفرنسي كريستوف جالتييه، مدرب نيوم، والإنجليزي ديس باكينجهام، مدرب الخلود، والقاسم المشترك بينهم وصولهم إلى الملاعب السعودية صيف العام 2025، وقيادتهم 34 مباراة، الموسم الماضي، واستمرارهم مع أنديتهم في الموسم الجديد.

ويعود الإيطالي جيوفاني سوليناس إلى مسرح دوري المحترفين، بعدما صعد مع الفيصلي من دوري يلو، علمًا أنّه أدار 28 مباراة في دوري الأضواء سابقًا، توزعت على الفيصلي والعدالة، ويليه في الترتيب الإيرلندي الشمالي بريندان رودجرز، مدرب القادسية، والبرازيلي ماوريسيو دولاك، مدرب الرياض، علمًا أنّهما عُيّنا في منصبهما خلال الموسم الماضي.

على جانب آخر، ارتفع عدد المدربين الجدد، الذين يخوضون غمار منافسات دوري روشن السعودي للمرة الأولى، إلى ثمانية مدربين، بعد إعلان النادي الأهلي التعاقد مع الهولندي مارينو بوشيتش، خلفًا للألماني ماتياس يايسله، 6 أغسطس الجاري.