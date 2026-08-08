الأهلي يطرح تذاكر النخبة

طرح القسم التجاري في شركة النادي الأهلي تذاكر النخبة الموسمية في منصة ويبوك لمباريات الفريق الأول لكرة القدم، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أن تذاكر النخبة المطروحة للجماهير ستكون 500 مقعد فقط متاحة في الملعب بالكامل، وستشمل عددًا كبيرًا من المزايا، منها مقعد ثابت في ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية، وملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل، دون الحاجة للحجز في كل مباراة، وصالة أعضاء النخبة الحصرية في ملعب الإنماء، ومدخل خاص، وموقف سيارات خاص في كلا الملعبين، ودعوة لحضور يوم أعضاء النخبة الحصري، وخصم 25 في المئة على متجر النادي الرسمي.

وتشمل تذكرة النخبة الموسمية جميع مباريات الأهلي على أرضه، بما في ذلك دوري روشن السعودي، وكأس خادم الحرمين الشريفين، ودور المجموعات من دوري أبطال آسيا للنخبة، كما تمنح المشجع أولوية حجز تذاكر كأس القارات «فيفا».