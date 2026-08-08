العويشير ينتظر قرار الوحدة قبل الرحيل

منح عبد الله العويشير، حارس مرمى فريق الوحدة الأول لكرة القدم، إدارة ناديه مزيدًا من الوقت، لتحديد مصيره، قبل الدخول في دراسة عروض المغادرة في الصيفية الجارية حاليًا، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته إلى أن العويشير «35 عامًا»، لم يتلق أي تعليمات من الجهازين الفني أو الإداري حتى الآن، لانضمامه برفقه زملائه في التدريبات، بعد استبعاده المفاجئ من معسكر أنطاليا.

وبين المصدر أن العويشير يملك أكثر من عرض احترافي من أندية دوري روشن ويلو للدرجة الأولى، لكنه رفض الخوض في التفاصيل حتى تتضح له الأمور في ناديه خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويرتبط الحارس المخضرم مع الوحدة بعقد احترافي حتى يونيو 2027، ويأتي بين أكثر اللاعبين السعوديين تنقلًا في الأندية المحلية، إذ تدرج في الفئات السنية بنادي الفتح 2009، وتم تصعيده للفريق الأول، وفي موسم 2018 انتقل إلى نادي النصر، ولعب لأندية أحد والشباب بـ«الإعارة»، ومن ثم الوحدة والاتفاق، قبل أن يستقر في «فرسان مكة» منذ 2024.

من جانب آخر، يعود لاعبو الوحدة إلى التدريبات، الإثنين، بعد ختام المعسكر الخارجي، الذي استمر نحو 19 يومًا.

ويستعد الفريق، الذي يشرف عليه فنيًا المقدوني سلافتشي فوينيسكي، لمواجهة الشباب في دور الـ32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، 16 أغسطس الجاري.