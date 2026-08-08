فورمولا 1.. زيادة سباقات السرعة في 2027

أوضح ‌ستيفانو دومينيكالي، الرئيس التنفيذي لبطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، أن موسم 2027 سيشهد زيادة في سباقات السرعة، البالغ عددها حاليًا ستة، ​لكنها لن تكون كبيرة.

وقال دومينيكالي للمحللين بعد أن نشرت شركة «ليبرتي ميديا»، مالكة البطولة، نتائج الربع الثاني ‌من 2026: «يستمر ‌نمط سباقات السرعة في زيادة أعداد الحضور ​المخصص له يوم الجمعة، ⁠وتعزيز ​أعداد الحضور ⁠اليومية طوال أيام الجائزة الكبرى، نتوقع زيادة عدد سباقات السرعة في العام المقبل، وسنقدم مزيدًا من التفاصيل قريبًا، نريد أن نفعل ذلك بالطريقة الصحيحة لأن هذا سيسمح لنا بالطبع بالتأكد من أن الندرة تضفي قيمة، لذا، إذا ذهبنا تجاريًا إلى كل مكان، فمن الطبيعي أن تفقد هذه الندرة قيمتها».

وتُنظم سباقات السرعة، التي يحصل ⁠الفائز فيها على ثماني نقاط، صباح يوم السبت، ‌حيث تحل التجارب التأهيلية ‌محل التجارب الحرة الثانية المعتادة يوم الجمعة، ​ويظل سباق الجائزة الكبرى الرئيس ‌يوم الأحد بعد التجارب التأهيلية يوم السبت.

ولم يُنشر جدول منافسات 2027 بعد، لكن دومينيكالي أشار إلى أن الجدول سيتألف مرة أخرى من 24 جولة العام المقبل.

وطالب فلافيو برياتوري، ‌رئيس فريق ألبين، الذي تملكه شركة رينو، في حديثه لموقع «ذا-ريس»، بتنظيم سباق سرعة في كل جائزة كبرى، مضيفًا: «كنت لأفعل ذلك في كل سباق، لأننا بحاجة إلى تقديم المزيد للمشاهدين، لأننا لا نفعل ‌شيئًا من أجلهم، صباح الجمعة مخصص للأمور الفنية فقط، تقود لفتين، ثم تعود، والجمهور يكتفي بذلك، ⁠أما بعد ⁠صباح يوم السبت، وبعد انتهاء التجارب التأهيلية، أيّ بعد أن ينتهي الأمر، تنتظر بدء السباق، ومع سباق السرعة، يكون لديك على الأقل سباقان، وانطلاقتان، ويقود السائق لتحقيق هدف ما. فهو لا يقود من أجل الجانب الهندسي فحسب، وبالنسبة لي، نحن بحاجة إلى سباق السرعة، بالنسبة لي، 24 سباقًا، و24 سباق سرعة».

وسجلت فورمولا 1 انخفاضًا بنسبة 38 في المئة بالإيرادات لتصل إلى 764 مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في نهاية يونيو 2026، بسبب انخفاض عدد السباقات بأربعة سباقات.