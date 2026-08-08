12 مليونا تنقل لوكيتش إلى إبسويتش

أعلن نادي إبسويتش تاون، الصاعد حديثًا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، السبت، ​تعاقده مع الصربي ساشا لوكيتش، قادمًا من فريق فولهام الأول لكرة القدم، بموجب عقد يمتد حتى عام 2030.

وقال ‌لوكيتش في بيان صحافي، بثّه موقع فريقه الجديد الإلكتروني: «لعبت ‌من قبل في ملعب ​بورتمان رود ‌بالدوري الإنجليزي الممتاز، وكانت الأجواء هناك ‌من أفضل ما عشته، لا أطيق الانتظار للعب هُنا ضمن صفوف صاحب الأرض».

وأضاف اللاعب الصربي: «أنا لاعب شامل، وأبذل قصارى جهدي في ‌كل مرة أكون فيها على أرض الملعب، ومتحمس لمقابلة الجميع ⁠والبدء ⁠في العمل».

وكشفت صحيفة «ذا أثليتيك» عن التفاصيل المالية في عقد الانتقال، مبينة أنها تبلغ 12.14 مليون ‌دولار.

ويمتلك ‌لوكيتش، صاحب الـ29 عامًا، خبرة ​واسعة ‌في ⁠الدوري الإنجليزي ​الممتاز، وشارك في ⁠62 مباراة دولية مع صربيا، وخاض نحو 100 مباراة مع فولهام.

وقبل انتقاله إلى إنجلترا، أثبت لوكيتش نفسه في صفوف تورينو بالدوري الإيطالي، ولعب فترة ⁠إعارة مع ليفانتي الإسباني.

وأصبح لوكيتش ثامن لاعب ينضم إلى إبسويتش في فترة الانتقالات الصيفية، في إطار سعي الفريق لتعزيز تشكيلته استعدادًا لعودته السريعة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعى إبسويتش إلى الحفاظ على مكانه في الدوري الممتاز تحت قيادة جاري أونيل، المدرب الجديد، الذي عينه النادي في يونيو ​الماضي، بعد رحيل كيران ​ماكينا، الذي قاد الفريق لمدة خمسة مواسم.