سالم يبدأ المرحلة الأولى في طريق العودة

دشن سالم الدوسري، قائد فريق الهلال الأول لكرة القدم، المرحلة الأولى من برنامجه التأهيلي في فنلندا، بعد عملية جراحية في وتر الركبة أجراها، يوليو الماضي، في العاصمة هلسنكي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أن اللاعب الدولي افتتح برنامجه التأهيلي بعد أن أزال خياط العملية قبل يومين.



وخضع الدوسري إلى تدخل جراحي على يد الطبيب الفنلندي لاسي ليمباينن.

وكان حساب الأزرق العاصمي ذكر، 10 يوليو الماضي، أن سالم يحتاج إلى برنامج علاجي وتأهيلي يتراوح بين ستة إلى ثمانية أسابيع.

وبدأ سالم مسيرته الاحترافية حينما وقع لنادي الهلال في 2011، وشارك مع فريق 21 عامًا قبل تصعيده للفريق الأول في الموسم ذاته، وفي 2018، خاص تجربة احترافية مع فياريال الإسباني استمرت ستة أشهر، قبل العودة من جديد للأزرق.

ولعب سالم بالقميص الأزرق 484 مباراة، سجل فيها 141 هدفًا، وصنع 109 أهداف، ويملك 110 مباراة دولية مع المنتخب السعودي، وسجل 26 هدفًا.

من جانب آخر، أجرى لاعبو الهلال، السبت، فحوصاتهم الدورية ضمن برنامج الفريق خلال فترة الإعداد لمنافسات الموسم الجديد.

ويواصل الفريق برنامجه التدريبي، السبت، على مركز الماجدية الرياضي بجامعة الأميرة نورة على أن يتركز على الجوانب البدنية والفنية.

ويفتتح الفريق العاصمي مشواره في الموسم الجديد بمواجهة ضيفه الفيصلي، 14 أغسطس الجاري، ضمن دوري روشن السعودي، على أن يعقبها بـ48 ساعة مباراة أمام الرائد في دور الـ32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين في بريدة.