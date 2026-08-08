مارتن يحطّم الرقم القياسي وينطلق أولا

حطّم الإسباني خورخي مارتن، متسابق فريق أبريليا، ومتصدر ترتيب بطولة العالم للدراجات النارية، الرقم القياسي لأسرع زمن للفة على ​حلبة «سيلفرستون»، السبت، لينتزع مركز أول المنطلقين في سباق جائزة بريطانيا الكبرى، مع احتلال دراجات أبريليا الصف الأول بالكامل.

وقال مارتن بعد السباق: «بذلت ‌كل ما في وسعي ​على ‌الحلبة، ⁠وبصراحة لم ​أكن ⁠أتوقع تحقيق هذا التوقيت الرائع، لكننا تأكدنا من أننا نتحسن، وقطعنا خطوة صغيرة أخرى اليوم، في العام الماضي لم أشارك في سباقات كثيرة، وكنت أعاني كثيرًا للتحكم في السرعة، أيّ معرفة مدى السرعة التي نسير بها، لكن الحصول على مركز أول المنطلقين ⁠أمر مميز للغاية، وله بالتأكيد طابع خاص ‌هُنا في سيلفرستون، ‌لذا دعونا نحاول العمل بشكل جيد، ​ونسعى جاهدين لتحقيق الفوز».

وتحطم الرقم القياسي للفة عدة مرات خلال جلسة التجارب التأهيلية قبل أن يحقق مارتن أسرع توقيت، مسجلًا دقيقة واحدة و56.160 ثانية، لينطلق من المركز الأول للمرة الثانية مع ‌أبريليا.

وأكمل الإسباني راؤول فرنانديز، والياباني ‌آي أوجورا، متسابقا فريق تراكهاوس ريسنج، الصف الأمامي.

وجاء فابيو دي جيانانتونيو، متسابق فريق في.آر. 46 ريسنج، في المركز الرابع، بينما عاد ماركو بتسيكي، متسابق أبريليا، للمنافسة بعد خضوعه لعملية جراحية في الكتف، ليحتل المركز الخامس.

واكتفى مارك ماركيز، حامل اللقب، باحتلال المركز السادس، وسيبدأ متسابق دوكاتي من الصف الثاني بعد أن تفوق على شقيقه أليكس.

وتفصل 24 نقطة بين أول ​خمسة متسابقين في ​الترتيب، وهم: مارتن وأوجورا وماركيز وبتسيكي ودي جيانانتونيو، قبل انطلاق سباق السرعة مساء السبت.