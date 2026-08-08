النصر.. كوستا يرفع البرتغاليين إلى 9

يرفع البرتغالي سامو كوستا، لاعب فريق النصر الأول لكرة القدم الجديد، عدد البرتغاليين، الذين ارتبطوا بأصفر العاصمة منذ عام 2008، إلى تسعة أسماء، بواقع أربعة لاعبين وخمسة مدربين.

وأصبح لاعب الوسط، البالغ 25 عامًا، رابع لاعب برتغالي يصل إلى الفريق بعد كريستيانو رونالدو وأوتافيو مونتيرو وجواو فيليش، بعد أن وقع عقده، وفق ما ذكرته «الرياضية» نقلًا عن مصادرها الخاصة.

وسبق الحضور البرتغالي على مقعد التدريب وصول اللاعبين، إذ كان هيلدر كريستوفاو أول برتغالي يقود النصر عندما تولى المهمة مؤقتًا أواخر عام 2018.

وجاء بعده روي فيتوريا مطلع 2019، وقاد الأصفر إلى لقب الدوري السعودي والسوبر، ثم تولى بيدرو إيمانويل المهمة عام 2021، قبل وصول لويس كاسترو في 2023 وجورجي جيسوس في 2025.

وترك المدربون البرتغاليون بصمة واضحة على خزائن النصر خلال هذه الفترة، إذ حقق فيتوريا الدوري والسوبر، وقاد كاسترو الفريق إلى كأس الملك سلمان للأندية العربية، فيما توج جيسوس بدوري روشن السعودي موسم 2025ـ2026 قبل رحيله نهاية الموسم الماضي.

أما الحضور البرتغالي داخل الملعب، فتأخر حتى يناير 2023، عندما وصل كريستيانو رونالدو، قبل أن ينضم إليه أوتافيو بعد نحو سبعة أشهر، ثم جواو فيليش في صيف 2025، وأخيرًا سامو كوستا في 2026.