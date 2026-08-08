تجريبيا.. إنتر يكسب يوفنتوس في أستراليا

تغلب فريق إنتر الإيطالي الأول لكرة القدم على يوفنتوس غريمه المحلي بنتيجة 2ـ1 في لقاء تجريبي، السبت، في بيرث الأسترالية، استعدادًا للموسم الجديد.

وأمام 50325 متفرجًا افتتح فيديريكو ديماركو التسجيل لإنتر عند الدقيقة 20، قبل أن يضيف الفرنسي أندي ضيوف الهدف الثاني في الشوط الثاني، بعد أربع دقائق على دخوله من مقاعد البدلاء.

ونجح البديل البرتغالي فرانسيسكو كونسيساو في تقليص الفارق عند الدقيقة 85، ليتلقى يوفنتوس، الذي أنهى الموسم الماضي من الدوري الإيطالي سادسًا، هزيمته الأولى في خامس مباراة تجريبية له.

وتعادل فريق «السيدة العجوز»، يوليو الماضي، مع بازل السويسري 0ـ0، ثم فاز على ستاندار لياج البلجيكي 1ـ0، ونيس الفرنسي 2ـ0، قبل أن يتفوق، الأربعاء الماضي، على تشيلسي الإنجليزي 1ـ0 في هونج كونج.

ويخوض فريق المدرب لوتشانو سباليتي مباراتين تجريبيتين ضد باليرمو، ثم فريق الشباب في النادي، قبل أن يبدأ مشواره في الدوري الإيطالي أمام فروزينوني، 23 أغسطس الجاري، خارج الديار.

أما إنتر، فإنه قادم من تعادل مع جاره ميلان 1ـ1 في بيرث أيضًا حين سجل ديماركو الهدف الوحيد، الأربعاء الماضي، بعد فوز في يوليو على شالكه الألماني 2ـ1، ثم تعادل مع مانشستر سيتي الإنجليزي 1ـ1 «فاز بركلات الترجيح 3ـ1».

ويلتقي فريق المدرب الروماني كريستيان كيفو في اختباره التجريبي التالي مع ريال بيتيس الإسباني، 15 أغسطس الجاري، قبل أن يبدأ حملة الدفاع عن لقب الدوري المحلي بمواجهة مونتسا في 22 من الشهر ذاته.