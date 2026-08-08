الليلة.. النصر يعود بعد الراحة

يفتح فريق النصر الأول لكرة القدم، مساء السبت، المرحلة الأخيرة من برنامج الإعداد في رحلة الدفاع عن اللقب، قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد، أمام الفتح على ملعب الأول بارك في الرياض، 15 أغسطس الجاري، ضمن الجولة الأولى من دوري روشن السعودي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيّن المصدر أن التدريبات، التي يقودها الأسترالي آنج بوستيكوجلو، سيتخللها بعض التمارين الاسترجاعية، والاستشفائية، قبل الدخول في التمارين اللياقية، بعد راحة الـ 72 ساعة، التي تلت عودة البعثة من المعسكر الخارجي في البرتغال.

وكانت «الرياضية» ذكرت، الخميس الماضي، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد الفريق، سيغيب عن التدريبات، كونه لا يزال يتمتع بإجازة عقب مشاركته في المونديال، الشهر الماضي.

وكان النصر اختتم مبارياته التجريبية بالخسارة أمام ألميريا الإسباني 0ـ2، الثلاثاء، بعدما خاض أربع مباريات تجريبية خلال معسكره الذي استمر 16 يومًا في البرتغال، خسر الأولى أمام بنفيكا «ب» 1ـ2، وفاز على ميريدا 2ـ0، قبل أن يخسر أمام إستريلا أمادورا 2ـ4، ثم ألميريا 0ـ2.