رسميا.. رديف أهلاويا 4 أعوام

أعلن النادي الأهلي تعاقده مع عبد الله رديف، لاعبًا للفريق الأول لكرة القدم، بعقد يمتد حتى 2030، حسبما نشره الحساب الرسمي في منصة «إكس» السبت.

وكانت «الرياضية» نشرت في 31 يوليو الماضي أن رديف اجتاز الفحوص الطبية في مقر النادي، قبل أن تنشر في 4 أغسطس أن اللاعب وقّع مع الأهلي عقدًا يمتد أربعة مواسم.

وكتب الأهلي في بيانه السبت: «يرحّب النادي بعبد الله رديف في بيته الجديد، متمنيًا له التوفيق في مسيرته مع الأهلي، وأن يشكل إضافة نوعية لخط الهجوم، ويسهم مع زملائه في مواصلة تحقيق الإنجازات وإسعاد الجماهير».

من جانبه، أعرب رديف عن سعادته بالانضمام إلى الفريق، مؤكدًا أن ارتداء قميص نادٍ بتاريخ الأهلي وقيمته يمثل محطة مهمة في مسيرته الكروية.

وقال رديف: «أشكر إدارة النادي على ثقتها، وأدرك حجم المسؤولية التي يحملها كل من يرتدي شعار الأهلي. أتطلع إلى تقديم كل ما أملك داخل الملعب، والعمل بروح الفريق مع زملائي لتحقيق تطلعات النادي وجماهيره، وأتمنى أن تكون هذه الخطوة بداية لمسيرة حافلة بالنجاحات».

ومثَّل المهاجم، البالغ من العمر 23 عامًا، فريق الهلال في عشر مبارياتٍ، وانتهى عقده مع «الأزرق» أخيرًا، فأصبح لاعبًا حرًّا.

وأعاره الهلال موسمًا إلى كلٍّ من التعاون والشباب والاتفاق، ونصف موسمٍ إلى الفيحاء.

ولعِب رديف 76 مباراةً على صعيد دوري روشن السعودي، أحرز خلالها ثمانية أهدافٍ وصنع اثنين.