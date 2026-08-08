الفتح يبحث عن بديل العقيدي

بدأت إدارة نادي الفتح تحركات عاجلة وسريعة من أجل التعاقد مع حارس مرمى أجنبي، بهدف تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته إلى أن إدارة النادي «النموذجي»، اتخذت هذه الخطوة، بعد تأخر النصر في الرد النهائي على طلب التعاقد مع الحارس الدولي نواف العقيدي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية حاليًا.

وبيّن المصدر أن إدارة الفتح سبق أن تقدمت بخطاب رسمي، خلال المرحلة الأولى من إعداد الفريق، إلى نظيرتها في النصر تستفسر عن مدى إمكانية التعاقد مع العقيدي، إلا أنها لم تتلق الرد النهائي.

وكانت إدارة الفتح أعلنت في 29 يوليو الماضي، إنهاء ارتباطها بالحارس الإسباني فيرناندو باتشيكو، عقب موسم واحد قضاه حاميًا لعرين النادي الأحسائي قادمًا من إسبانيول.

وسبق للعقيدي أن خاض تجربة قصيرة مع الفتح بـ«الإعارة» موسم 2024، قبل العودة من جديد لنادي النصر.