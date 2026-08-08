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رديف في الأهلي

2026.08.08 | 05:49 pm
أعلن النادي الأهلي، السبت، التوقيع مع عبد الله رديف، لاعبًا للفريق الأول لكرة القدم، بعقد يمتد أربعة أعوام (المركز الإعلامي ـ الأهلي)
رديف في الأهلي

رديف في الأهلي

رديف في الأهلي