وفاة والد ميسي بعد صراع مع المرض

توفي خورخي ميسي والد ليونيل ميسي، قائد المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم، الجمعة، عن 68 عامًا في مركز طبي بمدينة روساريو، بعد معاناة طويلة مع المرض.

وأوضحت عائلة ميسي في بيان أن خورخي أمضى الأشهر الأخيرة من حياته متنقلًا بين مركز طبي في روساريو ومنزله، برفقة زوجته سيليا وأبنائه رودريجو وماتياس وماريا سول.

وقضى ميسي بعض الوقت مع والده بعد كأس العالم قبل العودة إلى ناديه إنتر ميامي، الذي عاد إلى صفوفه للمشاركة في المباريات قبل أسبوع.

ورافق خورخي ابنه ميسي عن قرب طوال مسيرته، بدءًا من سنواته الأولى مع برشلونة. وكان يمثل له دعمًا أساسيًا، كما تولى لأعوام عدة مهمة وكيل أعماله.

وقال نجم كرة القدم العالمي في وقت سابق: «لطالما سعيت إلى نيل رضا والدي منذ الصغر. وبعد كل مباراة، كنت أحرص على سؤاله عن تقييمه لأدائي».

وخلال كأس العالم، عاش قائد المنتخب الأرجنتيني مشاعر متباينة بعدما سجل ثلاثة أهداف في المباراة الافتتاحية أمام الجزائر، وانهمرت دموعه أثناء احتفاله بهدفه الأول.

وقال ميسي في مؤتمر صحافي لاحق إن دموعه جاءت على خلفية «أمر لا يمت لكرة القدم بصلة» بعدما عاش «أيامًا صعبة».

وبعد ذلك بأيام، أصدرت العائلة بيانًا حول الحالة الصحية لخورخي، أوضحت فيه أنه يتلقى العلاج الطبي.