رسميا.. «تطوير البلد» راعي الاتحاد البلاتيني

أصبحت شركة «تطوير البلد» الراعي البلاتيني لنادي الاتحاد وفق منشور بثه الأخير عبر حسابه في منصة «إكس»، السبت.

وأعلن الاتحاد عن رعاية شركة «تطوير البلد» له، عبر نشر صورة لأحد المعالم في منطقة «جدة التاريخية»، مرفقة بتغريدة تقول: «البَلـد للعميد سنـد».

ويُصادق إعلان الاتحاد على ما نشرته «الرياضية» استنادًا إلى مصادرها في 22 يوليو الماضي، بشأن دخول إدارة النادي في مفاوضات متقدمة مع الشركة، تمهيدًا لتوقيعهما عقدًا تصبح بموجبه الراعي الرئيس للاتحاد.

ووفق المصادر نفسها، سيظهر شعار الشركة على صدر قمصان فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، ابتداءً من الموسم الرياضي الجديد.

وتأسّست الشركة المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، في 2023، وهي المطور الرئيس ومدير الأصول لإعادة إحياء منطقة جدة التاريخية.

وحسب الموقع الإلكتروني للصندوق، أتى تأسيس الشركة امتدادًا لتوجيهات الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، بتطوير منطقة جدة التاريخية، وتحقيقًا لإستراتيجية الصندوق ومستهدفات رؤية 2030 بأن تكون جدة وجهة عالمية.