اتحاد اليد يطلق مشروع «اكتشاف المواهب»

أطلق الاتحاد السعودي لكرة اليد مشروع «اكتشاف المواهب»، الذي تشهد المنطقة الشرقية أولى مراحله، وذلك ضمن خطته الإستراتيجية لتوسيع قاعدة اللاعبين الموهوبين وتأهيلهم مستقبلًا لتمثيل المنتخبات الوطنية.

ويستهدف المشروع استقطاب المواهب الواعدة من فئة الأشبال مواليد «2010 - 2011»، إذ تنطلق المرحلة الأولى تحت مسمى «تجمع الشرقية»، السبت، وتستمر لمدة 14 يومًا بمشاركة 56 لاعبًا، على صالة مدينة الأمير نايف بن عبد العزيز الرياضية بمحافظة القطيف.

وأسند الاتحاد السعودي لكرة اليد مهمة الإشراف الفني على المشروع إلى الإسباني أجوستين بو باريونويفو المدير الفني للمنتخب الوطني للأشبال، الذي سيقود البرنامج منذ انطلاقته، مستفيدًا من خبراته الواسعة في مجال تطوير اللاعبين وصقل المواهب، وذلك في أولى مهامه الرسمية بعد توليه قيادة المنتخب.

ويأتي المشروع ضمن رؤية الاتحاد لتطوير الفئات السنية، من خلال تطبيق برامج تدريبية حديثة تعتمد على أحدث الأساليب الفنية في اكتشاف المواهب وتنميتها، بما يسهم في إعداد جيل جديد من اللاعبين القادرين على دعم المنتخبات السعودية والمنافسة على أعلى المستويات خلال الأعوام المقبلة.