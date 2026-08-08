العثمان.. القادسية يمنح نيوم الضوء الأخضر

وافقت إدارة نادي القادسية على رحيل عبد العزيز العثمان، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، إلى نيوم عبر نافذة الانتقالات الصيفية الحالية، حسبما أبانت لـ «الرياضية» مصادر خاصة.

وتحوّلت وجهة العثمان إلى نيوم، بعدما كان ضمن اهتمامات الاتفاق، الذي أبدى رغبته في التعاقد معه بحسب المصادر، قبل دخول النادي الشمالي على خط المفاوضات ونجاحه في إقناع القدساويين بالتنازل عن خدمات اللاعب.

وينتظر المهاجم الشاب الخضوع إلى الفحوصات الطبية تمهيدًا للتوقيع رسميًا مع نادي نيوم.

وتدرّج العثمان، البالغ من العمر 22 عامًا، في الفئات السنية لنادي القادسية، قبل تصعيده إلى الفريق الأول بعد توقيع عقد احترافي معه في يناير 2022.

وشارك اللاعب في إعادة الفريق إلى دوري روشن السعودي بعد التتويج بلقب دوري يلو لأندية الدرجة الأولى موسم 2023ـ2024.

وفي أول مواسم القادسية بدوري روشن، شارك العثمان في 26 مباراة ضمن منافسات البطولة، وأحرز 4 أهداف، ثم انتقل معارًا صيف 2025 إلى الشباب، واكتفى بالظهور معه في 14 مباراة محليًا وخارجيًا مسجلًا هدفًا واحدًا، قبل العودة مجددًا إلى الفريق الشرقاوي.