حماقي يحيي ثاني حفلات مسرح طلال مداح

يحيي الفنان المصري محمد حماقي ثاني حفلات مسرح طلال مداح في قرية المفتاحة بمدينة أبها، 14 أغسطس الجاري، ضمن فعاليات موسم صيف عسير 2026. بعد إعادة تشغيل المسرح إثر إغلاق استمر أربعة أعوام.

ويأتي حفل حماقي بعد الفنان ماجد المهندس الذي دشّن عودة المسرح بحفل في 7 أغسطس الجاري، فيما تُطرح تذاكر حفل حماقي عند الـ 08:00 مساءً، السبت، عبر منصة «بلاتينوم لست».

وأعادت هيئة تطوير منطقة عسير تشغيل المسرح بعد استكمال أعمال ترميمه وتأهيله، التي شملت المحافظة على هويته المعمارية وقيمته التاريخية، إلى جانب تحديث التجهيزات الفنية والتقنية ورفع كفاءة المرافق واستكمال متطلبات السلامة.

ويستهدف المشروع إعادة توظيف المسرح واستضافة الفعاليات الفنية والثقافية على مدار العام، بما يعزز حضور منطقة عسير وجهةً ثقافية وسياحية.