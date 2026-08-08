نيوم يحسم صفقتي ماسوراس والعبسي

أعلن نادي نيوم، السبت، عن تعاقده مع اليوناني جيورجوس ماسوراس وخليل العبسي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال الموسم الجديد.

وبث النادي الشمالي عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس» فيديو للاعب اليوناني بقميص نيوم، وكتب: «هُنـا ينطِـق الميـدان.. جيورجوس ماسوراس

ينضـم لكـتيـبـة نيوم». واتبعها بتغريدة أخرى: «خـليـل العبسـي ينضم لنيوم المستقبل، مرحبًا بك».

وكانت «الرياضية» أوردت نقلًا عن مصادر خاصة، الأربعاء الماضي أن إدارة نادي الرياض وافقت على بيع المدة المتبقية من عقد خليل العبسي لاعب فريقها الأول لكرة القدم إلى نيوم.

وأصبح نيوم ثاني المحطات الاحترافية لليوناني ماسوراس الجناح البالغ من العمر 32 عامًا في دوري روشن السعودي، بعد أن خاض تجربة مع الخليج على سبيل الإعارة الموسم الماضي قادمًا من أولمبياكوس اليوناني.

وارتدى ماسوراس قميص الخليج في 32 مباراة، سجل خلالها 13 هدفًا، وصنع ثلاثة.

وبدأ الجناح اليوناني مسيرته في الفئات السنية بنادي إليسياكوس وصولًا إلى الفريق الأول الذي ينشط في درجة الهواة، وفي عام 2014 انتقل إلى نادي بانيونيوس وأمضى معه أربعة مواسم ومن ثم أولمبياكوس الذي شكل نقطة تحول كبيرة في مشواره الاحترافي، وتخللتها فترة إعارة قصيرة لنادي بوخوم الألماني.

وعلى الصعيد الدولي، مثّل ماسوراس المنتخب اليوناني في أكثر من 50 مباراة منذ عام 2018.

أما العبسي الجناح الأيسر صاحب الـ 25 عامًا فقد تدرج في الفئات السنية بنادي النصر، قبل الانتقال إلى الخلود على سبيل الإعارة 2022، وبعدها أعير إلى الطائي، ومن ثم انتقل بشكل نهائي إلى الحزم عام 2023، ومن ثم تنقل بين العربي والجبلين قبل أن يحط رحاله في الرياض في 2025 بموجب عقد يمتد حتى 2028.

وخاض العبسي 24 مباراة بقميص فريق الرياض وسجل هدفًا واحدًا.