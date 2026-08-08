ولاية ثانية.. موسيماني يقود «الأولاد»

توصل اتحاد جنوب إفريقيا لكرة القدم لاتفاق مع بيتسو موسيماني للعودة لولاية ثانية مدربًا للمنتخب الأول، خلفًا للبلجيكي هوجو بروس، الذي استقال عقب الخروج من دور الـ 32 لكأس العالم 2026.

وقال داني جوردان رئيس الاتحاد في بيان السبت إن موسيماني هو الخيار، لكن «لا تزال هناك بعض الأمور العالقة التي يتعين حسمها.. سنعلن رسميًا عن اسم المدرب الأسبوع المقبل».

وتولى موسيماني «62 عامًا» تدريب منتخب «الأولاد» بعد مونديال 2010 خلفًا للبرازيلي كارلوس ألبرتو باريرا، الذي عمل معه مساعدًا لمدة ثلاثة أعوام، لكنه أقيل في منتصف 2012 بعد بداية مخيبة في تصفيات كأس العالم 2014.

وفاز موسيماني بدوري أبطال إفريقيا ثلاث مرات مع ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، والأهلي المصري، لكنه أخطأ في حسابات التأهل عندما خاضت جنوب إفريقيا مباراتها الأخيرة في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2012.

اعتمد المدرب في تلك المباراة على أسلوب دفاعي عندما استضاف منتخب سيراليون، اعتقادًا منه أن جنوب إفريقيا تحتاج إلى التعادل فقط للتأهل، لكنها كانت بحاجة إلى الفوز لبلوغ البطولة. واحتفل هو ولاعبوه بالرقص بعد المباراة قبل أن يتم إبلاغهم بأنهم أساءوا فهم اللوائح التي تمنح الأفضلية لنتائج المواجهات المباشرة على فارق الأهداف.

وتجاوز موسيماني تلك الهفوة وقاد صن داونز إلى لقب دوري أبطال إفريقيا 2016، ثم تولى تدريب الأهلي في 2020، وقاده إلى ثلاثة نهائيات متتالية في دوري الأبطال، فاز باللقب في 2020 و2021. كما كانت له تجارب مع أندية في السعودية والإمارات وإيران.



وستكون أولى مباريات جنوب إفريقيا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية أمام غينيا على ملعبها، وإريتريا خارجها الشهر المقبل.