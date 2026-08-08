بريطانية: اتهامات باستغلال النفوذ تلاحق إنفانتينو

يواجه جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، الذي يتعرض لانتقادات حادة بسبب مشروعه الذي تراجع عنه لفتح الباب أمام الاستثمارات الخاصة، اتهامات باستغلال النفوذ خلال فترة توليه منصبًا في الهيئة الأوروبية الحاكمة للعبة «يويفا»، وفقًا لما أوردته صحيفة «ذا تلجراف» البريطانية.

وبحسب الصحيفة، فإن إنفانتينو الأمين العام لـ«يويفا» بين عامي 2009 و2016، استغل نفوذه لضمان ترقية موظفة في الاتحاد كانت تربطه بها علاقة عاطفية.

ونشرت «ذا تلجراف» تقريرها مساء الجمعة، فيما نفى المسؤول الكروي هذه الاتهامات بشكل قاطع. ولم يرد متحدث باسم «فيفا» على استفسار وكالة «فرانس برس» حتى السبت.

وذكرت، من دون الكشف عن مصادرها، أن الموظفة حصلت، بعد ترقيتها لفترة في «يويفا»، على «تعويض من ستة أرقام» وافق عليه إنفانتينو عند مغادرتها المنظمة، في عام لم تحدده الصحيفة، إضافة إلى تكفل الاتحاد برسوم بلغت نحو 50 ألف يورو للالتحاق بمدرسة لإدارة الأعمال.

وردًا على استفسار من «فرانس برس»، أقر الاتحاد الأوروبي بأن «دفعة مالية» تم صرفها في ذلك الوقت، إلى جانب تسديد تكاليف دراسة للحصول على درجة ماجستير إدارة الأعمال في مدرسة محلية لإدارة الأعمال.

وشدد على أن «هذه الدفعة كانت متوافقة مع القواعد المعمول بها آنذاك بالنسبة للموظفين الذين يغادرون المنظمة»، مضيفًا أن تلك «القواعد» جرى تشديدها منذ عام 2016.

وأضاف الاتحاد أن لوائح الموظفين المعمول بها حاليًا «تعكس تلك المتبعة في منظمة حديثة ورائدة».

ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم «فيفا» قوله إن إنفانتينو يرفض «بشدة هذه الادعاءات» التي وصفها بأنها «كاذبة بشكل قاطع».

وأضاف المتحدث: «أي إيحاء بوجود سلوك غير لائق أو انتهاك للأنظمة أو اللوائح هو تشهير»، مؤكدًا أن «أي موظف في يويفا أو فيفا لم يتقدم قط بشكوى بشأن سلوك إنفانتينو، لأنه لم تقع أي حادثة تتعلق به».

ويخوض إنفانتينو، المرشح لولاية جديدة في مارس المقبل، أزمة متصاعدة منذ الكشف أواخر يوليو عن مشروعه المثير للجدل والذي كان يهدف إلى فتح «فيفا» أمام المستثمرين من القطاع الخاص، قبل أن يتم التخلي عنه لاحقًا.

ويواجه إنفانتينو انتقادات، من قبل العديد من الاتحادات القارية خصوصًا من جانب «يويفا» الذي جدد الخميس تهديده بمقاطعة بطولات كأس العالم، معتبرًا أن مجرد سحب المشروع المثير للجدل لا يمثل حلًا كافيًا.