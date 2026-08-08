مارتن يفوز بسباق السرعة في بريطانيا

تفوَّق الإسباني خورخي مارتن، متسابق فريق أبريليا، من البداية إلى النهاية، ليفوز بسباق السرعة ​ضمن جائزة بريطانيا الكبرى، ويُوسِّع صدارته بطولة العالم للدرَّاجات النارية، السبت، في حلبة سيلفرستون، في وقتٍ احتلت فيه درَّاجات الصانع الإيطالي المراكز الثلاثة الأولى على منصة التتويج.

وجاء الياباني آي أوجورا، متسابق تراكهاوس، في المركز الثاني، يليه زميل مارتن في أبريليا ماركو بيتسيكي، بينما تعرَّضت آمال مارك ماركيز، متسابق دوكاتي، في تعزيز حظوظه بالمنافسة على اللقب لانتكاسةٍ بعد أن انطلق من المركز السادس، وأنهى السباق في المركز التاسع.

وبهذا الفوز، رفع مارتن، الذي انطلق من المركز الأول، رصيده إلى 220 نقطةً في صدارة الترتيب العام، فيما يحتل ‌أوجورا المركز الثاني ‌بفارق 17 نقطةً خلف المتسابق الإسباني.