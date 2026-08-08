أرياف زكي السالم.. وجهة ريفية تجمع بين طبيعة الأحساء والمياه الكبريتية

على طريق قطر في محافظة الأحساء، تبرز أرياف زكي السالم بوصفها إحدى الوجهات الريفية التي تجمع بين طبيعة الواحة، وأجواء المزارع الحساوية، وتُقدِّم تجربةً مختلفةً للزوار من خلال المساحات الخضراء، وأشجار النخيل، والمياه الكبريتية الطبيعية، إلى جانب عددٍ من المرافق والخدمات المخصَّصة للعائلات.

وتأخذ المزرعة زوَّارها إلى أجواءٍ هادئةٍ بعيدًا عن صخب المدن، مستفيدةً من طبيعة الأحساء الزراعية، وما تتميَّز به من واحات النخيل والمياه الجوفية. وتتمحور التجربة في أرياف زكي السالم حول المياه الكبريتية الطبيعية التي تصل إلى الأحواض المخصَّصة داخل الشاليهات في تجربةٍ تجمع بين الاسترخاء والطابع الريفي.

ووفق المعلومات المنشورة عن المشروع، توفر أرياف زكي السالم مجموعةً من الشاليهات الخاصة بمساحاتٍ وتجهيزاتٍ مختلفةٍ، بعضها مزوَّدٌ بأحواض مياهٍ كبريتيةٍ، بما يناسب العائلات والمجموعات الصغيرة.

كذلك تتنوع الخيارات بين الشاليهات الصغيرة، والخيارات الأكبر، وصولًا إلى القباب الخاصة.

ولا تقتصر أرياف زكي السالم على كونها مزرعةً فقط، بل وتحوَّلت أيضًا إلى وجهةٍ عائليةٍ متكاملةٍ، تضمُّ، إلى جانب الشاليهات والمياه الكبريتية، مساحاتٍ خضراء، ومرافقَ للأطفال، ومطاعمَ ومقاهي، ومحالَّ تجاريةً، الأمر الذي يمنح الزائر الفرصة لقضاء ساعاتٍ عدة في أجواءٍ ريفيةٍ حساويةٍ.

وتشير المعلومات المنشورة عن المشروع إلى أن الدخول إلى المزرعة العامة مجاني، فيما تخضع بعض الخدمات والأنشطة داخلها لرسومٍ حسبَ طبيعة الخدمة.



وتُعدُّ المياه الكبريتية أحد أبرز عناصر الجذب في المكان حيث تُقدِّم المزرعة تجربة الاستفادة من المياه الطبيعية ضمن أجواءٍ خاصَّةٍ. وقد أصبحت العين الكبريتية في أرياف زكي السالم من الأماكن التي يقصدها الزوار ضمن رحلاتهم إلى الأحساء، إذ وثقت تقاريرُ سياحيةٌ زياراتٍ إلى المزرعة، والتعرُّف على طبيعتها، ومشاهدة المياه الكبريتية.

ويأتي هذا النوع من المشروعات متوافقًا مع تنامي الاهتمام بالسياحة الريفية، وتجارب الطبيعة، خاصَّةً في الأحساء التي تتميَّز بتنوع مقوماتها الطبيعية والزراعية والتراثية.

ويعكس مشروع أرياف زكي السالم توجهًا نحو استثمار المقومات المحلية، وتحويل المزرعة التقليدية إلى تجربةٍ سياحيةٍ وترفيهيةٍ مع الحفاظ على الطابع الزراعي والريفي للمنطقة.

أيضًا يرتبط اسم زكي السالم بالمنتجات الزراعية الحساوية، من بينها الرز الحساوي الذي يتم إنتاجه في مزارع المنطقة، وهو ما يعزز حضور الهوية الزراعية المحلية ضمن أنشطة المشروع.

ومع تزايد الإقبال على الوجهات الريفية، تبدو أرياف زكي السالم نموذجًا لتجربةٍ تجمع بين المزرعة، والطبيعة، والمياه الكبريتية، والضيافة العائلية، لتقدِّم للزائر جانبًا مختلفًا من الأحساء حيث تتحوَّل الواحة الزراعية إلى مساحةٍ للراحة والاستجمام واكتشاف البيئة المحلية.

وتحظى أرياف زكي السالم باهتمامٍ من الزوار والمهتمين بالرحلات السياحية في الأحساء، فيما تُمثِّل تجربة المشروع نموذجًا للاستفادة من الموارد الطبيعية للمزارع وتطويرها بما يخدم السياحة الداخلية.

وتفتح أرياف زكي السالم للمياه الكبريتية في الأحساء أبوابها لاستقبال الزوار على مدار 24 ساعةً طوال أيام الأسبوع بالنسبة إلى قسم الشاليهات الخاصَّة، بينما يفتح قسم العين الكبريتية العامة يوميًّا من الـ 05:00 صباحًا حتى الـ 12:00 منتصف الليل.