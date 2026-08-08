واتاري لـ «الرياضية»: النصر لن يفوّت بطولة

كشفت اليابانية يوكي واتاري، لاعبة وسط فريق النصر الأول لكرة القدم للسيدات، عن نجاحها في تحقيق أحد الأهداف التي دفعتها إلى الانضمام لـ «الأصفر» بإحراز لقب بطولة أندية غرب آسيا للسيدات أخيرًا، واصفةً اللقب القاري بـ «بدايةٍ لمشروعٍ طموحٍ، يستهدف المنافسة على جميع البطولات».

وفي تصريحٍ لـ «الرياضية»، قالت واتاري، أول يابانيةٍ تحترف في السعودية: «الفوز بهذه البطولة شيءٌ مميَّزٌ جدًّا بالنسبة لي، لأن مساعدة النصر على تحقيقها كان أحد الأسباب التي دفعتني للانضمام إليه. الوصول إلى ذلك في وقتٍ مبكِّرٍ جدًّا من تجربتي مع الفريق جعلني أشعر بأنني أنجزت أول مهمةٍ جئت من أجلها».

وأضافت اللاعبة، البالغة من العمر 26 عامًا: «بالنسبة لي، هذه مجرد بدايةٍ. طموح هذا النادي أكبر بكثيرٍ من مجرد بطولةٍ واحدةٍ، وهذا أمرٌ أتوافق معه كثيرًا. الآن ينصبُّ تركيزنا على الفوز بالدوري، والمنافسة في دوري أبطال آسيا للسيدات. جئت إلى هنا من أجل الفوز، وأريد أن ننافس على كل بطولةٍ متاحةٍ أمامنا».

وأثنت واتاري على عقلية لاعبات النصر، معتبرةً إياها العامل الأبرز خلف التتويج، مبيِّنةً: «لدينا كثيرٌ من اللاعبات المميَّزات والموهوبات، لكن الموهبة وحدها لا تحقق البطولات. طوال مشوار البطولة، رأيت مدى استعداد الجميع للقتال من أجل بعضهن، ووضع مصلحة الفريق أولًا».

وتابعت: «حتى في المباريات الصعبة، كان هناك إيمانٌ وثقةٌ داخل المجموعة. بقينا متحداتٍ، وتمكَّنا من إيجاد طرقٍ لتحقيق الفوز، وهذا أمرٌ تحتاج إليه إذا كنت تريد المنافسة على أعلى مستوى. بالتأكيد، أؤمن بأن هذا الفريق قادرٌ على المنافسة على ألقابٍ أكبر».

وعن تجربتها في الدوري السعودي، أبانت اليابانية، أن سرعة تطور كرة القدم النسائية في السعودية كانت من أكثر الأمور التي لفتت انتباهها، شارحةً: «كرة القدم النسائية في السعودية لا تزال حديثةً نسبيًّا مقارنةً ببعض الدول الأخرى، لكن يمكنكم أن تلمسوا مدى سرعة تطورها. يوجد استثمارٌ حقيقي، وطموحٌ، وحماسٌ كبيرٌ حول اللعبة، ومستوى اللاعبات والمنشآت والاحترافية والمسار الذي تتجه إليه كرة القدم النسائية كلها أمورٌ لفتت انتباهي كثيرًا».

وعدَّت احترافها في السعودية قرارًا كرويًّا، وتحديًا شخصيًّا في الوقت ذاته، مضيفةً: «لا أريد فقط أن آتي إلى هنا وألعب، بل أريد ترك بصمةٍ، وآمل أن أسهم في خلق رابطٍ إيجابي بين كرة القدم اليابانية وكرة القدم النسائية السعودية».

وتوقَّعت واتاري زيادة حضور اللاعبات اليابانيات في الملاعب السعودية خلال الفترة المقبلة، وقالت: «بالتأكيد، أعتقد أننا قد نشاهد مزيدًا من اللاعبات اليابانيات هنا في المستقبل. أحيانًا تحتاج اللاعبات إلى شخصٍ يخطو الخطوة الأولى حتى يتعرَّفن على حقيقة التجربة وما يمكن أن تقدمه لهن».

وتحدَّثت عن طموحها مع النصر، والبصمة التي تسعى إلى تركها في السعودية، قائلةً: «هدفي الأكبر بسيطٌ: جئت إلى هنا من أجل الفوز، ومساعدة النصر على تحقيق أكبر قدرٍ ممكنٍ من الإنجازات. أريد أن أكون لاعبةً تستطيع زميلاتي الاعتماد عليها، وأن أقدِّم شيئًا مختلفًا داخل الملعب، وأن أبذل كل ما لدي من أجل النادي».

واختتمت تصريحها قائلةً: «عندما تنتهي تجربتي في السعودية يومًا ما، أتمنى أن يقول الناس إنني جئت إلى هنا، واحترمت البلد والنادي، وقدَّمت كل ما لدي، وتركت بصمةً إيجابيةً في كرة القدم النسائية هنا».

وحقق فريق سيدات النصر أول لقبٍ خارجي في تاريخه بإحرازه بطولة غرب آسيا بعد الفوز على الهلال السوري، الأربعاء الماضي، برباعيةٍ نظيفةٍ في المباراة النهائية.

وبفوزه بالنسخة الثالثة من البطولة، أصبح النصر أول فريقٍ سعودي يُتوَّج بلقب «غرب آسيا» للسيدات.

ورفعت واتاري اللقب القاري بعد انضمامها إلى النصر بأيامٍ قادمةً من الدوري الأمريكي للمحترفات.