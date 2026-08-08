أغلى صفقة أرجنتينية.. 20 مليونا تنقل ألمادا إلى ريفر بليت

أبرم نادي ريفر بليت أغلى صفقة في تاريخ الدوري الأرجنتيني لكرة القدم، بتعاقده السبت مع تياجو ألمادا، لاعب الوسط، قادمًا من أتلتيكو مدريد الإسباني مقابل نحو 20 مليون يورو «23.1 مليون دولار أمريكي».

وأكد النادي الإسباني في بيان السبت أنه توصل إلى اتفاق مع ريفر بليت لنقل خدمات لاعبه ألمادا، المتوج مع المنتخب الأرجنتيني بكأس العالم 2022.

وبحسب الصحافة الإسبانية والأرجنتينية، تبلغ قيمة الصفقة نحو 20 مليونًا، لتكسر الرقم القياسي السابق المسجل باسم ريفر بليت نفسه وقدره 13.8 مليون مقابل ضم الكولومبي كيفن كاستانيو من كراسنودار الروسي.

وسيوقّع ألمادا «25 عامًا»، خلال الأيام المقبلة على العقد مع ريفر بليت يمتد حتى نهاية عام 2029، بهدف استعادة دقائق اللعب بعد موسم قضاه مع أتلتيكو ولم يتمكن خلاله من فرض نفسه بشكل كامل، إذ سجل أربعة أهداف وصنع هدفين في 40 مباراة.

وكان ألمادا قد انتقل إلى «روخيبلانكوس» قادمًا من ليون الفرنسي في صيف 2025.