جالاكسي يتعاقد مع بطل «الريمونتادا» التاريخية

تعاقد نادي لوس أنجليس جالاكسي الأمريكي مع الإسباني سيرجي روبرتو، لاعب الوسط، حتى عام 2028 مع خيار التمديد عامًا إضافيًّا في صفقة انتقالٍ مجانيةٍ بعد انتهاء عقده مع كومو الإيطالي.

وقال ويل كونتز، المدير العام للنادي، في بيانٍ، السبت: «يتمتَّع سيرجي بمزيجٍ فريدٍ من القيادة، والمهارة الفنية، والذكاء التكتيكي، وخبرة البطولات، وهو ما لا يمتلكه سوى قلةٍ من اللاعبين».

وأضاف: «لقد كان عضوًا أساسيًّا في عددٍ من أعظم فرق جيله، وهو يدرك تمامًا متطلبات الفوز، وأيضًا معنى أن تكون فريقًا فائزًا. ستكون شخصية سيرجي، وتعدُّد مراكزه، ومهاراته القيادية إضافةً قيِّمةً، ونحن متحمِّسون للترحيب به وبأسرته في لوس أنجليس جالاكسي».

وينضمُّ روبرتو«34 عامًا» إلى الفريق بعد موسمين مع كومو، سجل فيهما هدفًا، وصنع آخرَ في 37 مباراةً. وسيتشارك غرفة الملابس مع ريكي بويج، زميله السابق في برشلونة بين عامَي 2018 و2022.



وقبل كومو، أمضى روبرتو مسيرته الاحترافية بأكملها مع برشلونة بدءًا من أكاديمية لاماسيا، وشارك مع الفريق الأول للمرة الأولى، نوفمبر 2010، قبل أن يثبت نفسه خيارًا أساسيًّا في خط الوسط، وخانة الظهير الأيمن.

وسجَّل اللاعب 19 هدفًا في 373 مباراةً بجميع المسابقات، وارتدى شارة القيادة موسم 2023ـ2024. ويملك سيرجي تشكيلةً واسعةً من الألقاب في كل المسابقات، تبلغ 25، أهمهما الدوري المحلي «7»، ودوري أبطال أوروبا «2».

وفي 8 مارس 2017، حجز روبرتو مكانًا راسخًا في ذاكرة برشلونة عندما أصبح بطل «الريمونتادا» التاريخية أمام باريس سان جيرمان الفرنسي عندما سجل هدف الفوز الحاسم في الوقت المحتسب بدل الضائع، ليُنهي المباراة بفوزٍ ساحقٍ 6ـ1 عقب خسارة فريقه الذهاب برباعيةٍ نظيفةٍ لحساب ثمن النهائي.