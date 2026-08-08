دربال يقود دفاع هجر

أعلن نادي هجر، السبت، رسميًّا التعاقد مع الجزائري أيوب دربال لتدعيم خط دفاع الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد قادمًا من اتحاد بسكرة.

ورحَّب النادي الأحسائي عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس» بلاعبه الجديد، وكتب: «محاربٌ جديدٌ ينضم إلى هجر».

من جهته، عبَّر دربال عن سعادته بالانضمام إلى هجر، وقال في تصريحاتٍ لموقع النادي الرسمي: «سعيدٌ بانضمامي إلى نادٍ عريقٍ له تاريخٌ كبيرٌ. أنا عازمٌ على تقديم أفضل ما لدي داخل المستطيل الأخضر، والإسهام مع زملائي في تحقيق النتائج التي تُرضي إدارة النادي وجماهيره».

وتأسَّس دربال، البالغ 25 عامًا، في أكاديمية وفاق سطيف، ثم انتقل إلى اتحاد بسكرة، أغسطس 2022، ولعب معه أربعة مواسم حتى نهاية عقده، يونيو الماضي.

ويستعدُّ فريق هجر، الصاعد حديثًا، لخوض منافسات دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، إذ يفتتح مشواره بلقاء جدة، 23 أغسطس، على ملعبه في الأحساء.