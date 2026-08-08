نيوم يكسب التجربة الأخيرة

كسب فريق نيوم الأول لكرة القدم نظيره الأنوار «درجة أولى» 2ـ1، السبت، في آخر مبارياته التجريبية ضمن المرحلة الأخيرة من برنامج استعداداته للموسم الجديد.

وسجل الفرنسي ألكسندر لاكازيت، ومواطنه ناثان زيزي هدفَي نيوم على مدار الشوطين.

وكان الفريق الشمالي خاض خمس مواجهاتٍ تجريبية خلال معسكره الخارجي في مدينة ملقة الإسبانية الذي استمرَّ نحو ثلاثة أسابيع تحت قيادة مدربه الفرنسي كريستوف جالتييه، أسفرت ثلاثٌ منها عن انتصاره على أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي 1ـ0، والعربي القطري 4ـ1، ولاس بالماس الإسباني 1ـ0، فيما تعادل سلبًا مع بيتربره يونايتد الإنجليزي، وخسر أمام غرناطة الإسباني 0ـ2.

ويفتتح نيوم مشواره في الموسم الجديد بلقاء الفيحاء، الجمعة المقبل، على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك ضمن الجولة الأولى من منافسات دوري روشن السعودي.

وبخلاف الدوري، يخوض نيوم أيضًا منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين، ودوري أبطال الخليج للأندية.