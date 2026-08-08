التجربة الخامسة.. ثلاثية الدرعية تبقي الخلود بلا انتصار

اختتم فريق الدرعية الأول لكرة القدم ونظيره الخلود مبارياتهما التجريبية تحضيرًا للموسم الرياضي الجديد بمواجهةٍ، حسمها الأول بنتيجة 3ـ1، مساء السبت، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية في الرياض.

وافتتح أهداف الدرعية السنغالي كلايتون دياندي في الدقيقة 30، فيما أحرز زميله الإسباني أوسكار رودريجيز ثنائيةً «39» و«41».

وبعد انتهاء الشوط الأول لمصلحة الدرعية بثلاثيةٍ دون ردٍّ، قلَّص الخلود النتيجة بفضل هدفٍ وحيدٍ، أحرزه الإسباني كوبا دا كوستا في الدقيقة 53، ولم تتغيَّر بعده النتيجة.

وحقق الدرعية انتصاره الثالث من أصل خمس تجاربَ خاضها خلال فترة الإعداد، التي تضمَّنت معسكرًا خارجيًّا، بدأ في السويد، وانتهى في إسبانيا قبل العودة إلى السعودية.

وإضافةً إلى الفوز على الخلود، هزم الفريق، الصاعد حديثًا إلى دوري روشن السعودي، كلًّا من إف إيه 2000 الدنماركي بثنائيةٍ نظيفةٍ، وتريليبورج السويدي 4ـ1، فيما تعادل مع العين الإماراتي 1ـ1، وخسر أمام الريان القطري 1ـ2.

في المقابل، عجز الخلود عن الفوز بأي مباراةٍ من خمسٍ خاضها خلال برنامجه الإعدادي، متلقيًا ثلاث هزائم، وانتهت مباراتان بالتعادل.

وقبل الهزيمة أمام الدرعية، خسر الخلود، خلال معسكرٍ إعدادي استضافته إسبانيا، من لوتون تاون الإنجليزي 0ـ2، ومن الباسيتي الإسباني 1ـ2، فيما تعادل 1ـ1 مع كايرز تشيفز الجنوب إفريقي. وبعد العودة إلى السعودية تعادل دون أهدافٍ مع الرياض.

ويبدأ الدرعية مشواره في دوري روشن بمواجهة الأهلي، بينما يلاقي الخلود فريق الاتحاد، القطب الجداوي الآخر، ضمن الجولة الافتتاحية من البطولة التي يحمل النصر لقبها.