النصر «راع الأولة»

في تاريخ الرياضة هناك أبطال يحققون البطولات، وهناك أندية تصنع لحظات لا يستطيع الزمن تكرارها، والنصر واحد من تلك الأندية التي ارتبط اسمها بالريادة، وبفكرة أن يكون «الأول» قبل أن يكون مجرد بطل.

فالنصر هو أول فريق سعودي شارك في بطولة خارجية، وذلك عام 1982 عندما شارك في بطولة كأس الخليج للأندية.

وقبل أكثر من ربع قرن كان النصر أول فريق آسيوي يشارك في كأس العالم للأندية فاتحًا للكرة السعودية والآسيوية نافذة على أكبر مسرح عالمي للأندية.

لم يكن يومها مجرد حضور في بطولة بل كان إعلانًا عن قدرة الكرة السعودية على الوصول إلى حيث لم يصل إليها أحد من القارة.

واليوم تعود الحكاية من جديد ولكن هذه المرة بأقدام سيدات النصر.



تتويج سيدات النصر ببطولة غرب آسيا للأندية 2026 لا يمثل لقبًا جديدًا في خزائن النادي فحسب، بل يمثل أول لقب آسيوي تحققه الأندية السعودية للسيدات، إنجاز يضع اسم النصر مجددًا في الصفحة الأولى من كتاب التاريخ.

وبين العالمية وآسيا خيط واحد اسمه «الريادة».



رجال النصر كانوا أول من طرقوا باب العالمية آسيويًا، وسيداته اليوم أول من فتحن باب التتويج الآسيوي للأندية السعودية للسيدات.

وكأن النادي يقول مرة أخرى: عندما يكون هناك تاريخ جديد لا بد أن يكون للنصر فيه مكان.



والأجمل أن هذا الإنجاز لا يخص النصر وحده. فالكأس التي رفعتها سيداته تمثل كرة القدم النسائية السعودية بأكملها، وتؤكد أن سنوات العمل والاستثمار والدعم لم تعد مجرد وعود بالمستقبل بل تحولت إلى ألقاب وإنجازات تُكتب بأحرف واضحة على المستوى القاري.



الأهم أن «الأول» لا يُقاس بعدد البطولات، بل بقيمة اللحظة التي لا يستطيع أحد أن ينتزعها منك.

قد تأتي أندية سعودية أخرى وتحصد ألقابًا آسيوية في السنوات المقبلة، وقد تتوالى الإنجازات لكن هناك شيئًا سيبقى ملكًا للنصر إلى الأبد: أنه كان الأول.

أول نادٍ سعودي يشارك خارجيًا.

والأول آسيويًا في الوصول إلى العالمية مع الرجال.

والأول آسيويًا في التتويج للأندية السعودية للسيدات.



لهذا فإن سيدات النصر لم يرفعن كأسًا فقط، لقد أكملن حكاية نادٍ ارتبط اسمه بالريادة وكتبن فصلًا جديدًا في تاريخ الرياضة السعودية.



النصر لا يكتفي بصناعة الأبطال.. أحيانًا يصنع التاريخ نفسه.