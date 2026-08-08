الرئيسية / الصورة .. قصة

التجربة الأخيرة

2026.08.08 | 10:49 pm
اختتم فريق نيوم الأول لكرة القدم مبارياته التجريبية بفوزٍ 2ـ1 على الأنوار «درجة أولى»، السبت، ضمن المرحلة الأخيرة من برنامج استعداداته للموسم الجديد (المركز الإعلامي - نيوم)
التجربة الأخيرة

التجربة الأخيرة

التجربة الأخيرة

التجربة الأخيرة