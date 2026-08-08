هافييه يقود أخضر السلة

أعلن الاتحاد السعودي لكرة السلة، السبت، تعيين الأرجنتيني ريكاردو دانيال هافييه مدربًا للمنتخب الأول.

ويمتلك هافييه خبرةً تدريبيةً دوليةً واسعةً، تمتدُّ عبر أمريكا الجنوبية، وأوروبا، والشرق الأوسط، إلى جانب معرفته بكرة السلة السعودية، إذ سبق له الإشراف على المنتخب السعودي عام 2007.

وقاد المدرب الأرجنتيني خلال مسيرته عددًا من الأندية والمنتخبات، وحقق معها عديدًا من البطولات والإنجازات.

ويأتي تعيين هافييه ضمن تحضيرات الاتحاد السعودي لكرة السلة للاستحقاقات المقبلة، فيما تمنَّى الاتحاد للمدرب التوفيق والنجاح في مهمته مع الأخضر.