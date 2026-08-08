قبل السوبر الأوروبي.. التعادل يخيّم على باريس ويونايتد

تعادل فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الأول لكرة القدم مع مانشستر يونايتد الإنجليزي 1ـ1، السبت، في اللقاء الذي جمعهما بمدينة جوتنبرج السويدية في آخر مبارياته التحضيرية قبل مواجهة أستون فيلا، الأربعاء، ضمن كأس السوبر الأوروبية في ظل اعتماده على تشكيلةٍ شابةٍ مع عودة عددٍ من لاعبيه الدوليين.

وافتتح السنغالي إبراهيم مباي التسجيل مبكِّرًا لباريس في الدقيقة 2، وأدرك الكاميروني برايان مبومو التعادل ليونايتد «32» في مباراةٍ صنع خلالها «الشياطين الحمر» الفرص الأخطر على الرغم من استحواذ منافسهم الكرة.

وأجرى الإسباني لويس إنريكي، مدرب باريس، تغييرين فقط على التشكيلة الأساسية التي بدأت المباراة أمام ريال مايوركا الإسباني «خسرها الفريق 0ـ3 قبل ثلاثة أيامٍ»، بينهما الإكوادوري باتشو في قلب الدفاع حيث ظهر الفريق بصورةٍ أكثر تماسكًا هذه المرة.

ولم يبدأ المدرب المباراة بأي من لاعبيه الأربعة العائدين من المشاركة في كأس العالم 2026، وهم البرتغاليون جواو نيفيش، ونونو منديش، وفيتينيا، والبرازيلي ماركينيوس، لكنَّه أشركهم جميعًا في الوقت ذاته خلال نصف الساعة الأخير.