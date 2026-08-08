الاتفاق يفتح ملف الرياض

استأنف لاعبو فريق الاتفاق الأول لكرة القدم تدريباتهم، السبت، بعد يوم راحةٍ، مُنِحَ لهم عقب الفوز على الأهلي 3ـ1 في المواجهة التجريبية التي جاءت ضمن استعداداتهما للموسم الجديد.

وقسَّم الأسترالي آرثر بوباس، مدرب الفريق الاتفاقي، اللاعبين إلى مجموعتين، ضمَّت الأولى العناصر التي شاركت بصفةٍ أساسيةٍ أمام الأهلي، وخضعت لتدريباتٍ استشفائيةٍ، فيما أجرت الثانية تدريباتٍ، تنوَّعت بين النواحي البدنية والفنية، واختُتمت بمناورةٍ على ربع مساحة الملعب.

ويواصل الفريق الشرقي استعداداته بتدريباتٍ يوميةٍ تأهبًا للقاء الرياض على ملعبه، الجمعة المقبل، ضمن الجولة الأولى من منافسات دوري روشن السعودي.