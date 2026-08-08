«وصل» تناقش اتجاهات سوق العمل الاتصالي

تُنظِّم جمعية «وصل» للإعلام والاتصال، السبت 15 أغسطس، لقاءً متخصِّصًا بعنوان «من التخصص إلى الممارسة» لمناقشة اتجاهات سوق العمل الاتصالي في مقر «بيورمايند» بحي العليا في الرياض.

ويجمع اللقاء نخبةً من المختصين في قطاعَي الإعلام والاتصال لمشاركة تجاربهم حول بداية المسيرة المهنية بهدف تمكين الخريجين من اتخاذ خطواتٍ أكثر وعيًا عند دخول سوق العمل.

ويحاور أنس عبد الله، المختص في الإعلام والتواصل المؤسسي، ثلاثة ضيوفٍ، هم الدكتور أحمد العقاري، نائب الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسجل العقاري، وزهرة الهولي، رئيس الاتصال المؤسسي في شركة سيرا القابضة للسيارات، وعبد الله الغامدي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية والتسويق في تطبيق «ذا شفز».

وينطلق اللقاء عند الـ 04:30 عصرًا، ويستمر حتى الـ 06:30، فيما أتاحت الجمعية التسجيل عبر الرمز المرفق في إعلان الفعالية.