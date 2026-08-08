النصر يعود.. وكومان يتعافى ويشارك

استعاد فريق النصر الأول لكرة القدم جهود جناحه الفرنسي كينسجلي كومان حيث شارك في التدريبات الجماعية التي استؤنفت، السبت، في مركز «دار النصر» التدريبي، وفق مصادرَ خاصَّةٍ بـ «الرياضية».

وخاض كومان الحصة التدريبية عقب تعافيه من الإصابة العضلية التي أبعدته عن مواجهة ألميريا التجريبية، الثلاثاء الماضي، في ختام المعسكر الخارجي في البرتغال ضمن المرحلة الثالثة من برنامج التحضيرات للموسم الجديد.

واستأنف لاعبو الفريق النصراوي، باستثناء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، تدريباتهم بعد إجازةٍ استمرَّت ثلاثة أيامٍ عقب العودة من البرتغال.

وغاب كريستيانو عن المعسكر لتمتعه بإجازةٍ إضافيةٍ بعد فراغه من المشاركة مع منتخب بلاده في كأس العالم 2026.

وتركزت التدريبات، التي قادها الأسترالي آنج بوستيكوجلو، على النواحي البدنية والفنية، وبدأها المدرب بتمارينَ لياقيةٍ باستخدام أجهزة الحديد، ثم فرض على اللاعبين جملًا تكتيكيةً، واختتمها بمناوراتٍ مصغَّرةٍ.

ويستعدُّ الفريق النصراوي لبدء حملة الدفاع عن لقب دوري روشن السعودي عندما يستقبل الفتح على ملعب الأول بارك، السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية.