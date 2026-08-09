الريال يكسب التجريبية الثانية

كسب فريق ريال الإسباني الأول لكرة القدم، السبت، مباراته التجريبية الثانية استعدادًا للموسم الجديد بالفوز على فيرينتسفاروشي المجري 2ـ1 على ملعب «جروباما أرينا» في العاصمة بودابست.

وأنهى الريال النصف الأول من المباراة بهدفٍ من توقيع ماريو ريفاس، مدافع الأكاديمية، في الدقيقة 41. وفي الشوط الثاني، سجل المهاجم كارلوس إسبي «21 عامًا»، المنتقل حديثًا من ليفانتي، الهدف الثاني، وقلَّص الفريق المجري الفارق بواسطة المهاجم البوسني كينان كودرو «57».

وشهدت تشكيلة الريال المستدعاة للمباراة مشاركة البرتغالي الدولي برناردو سيلفا، لاعب الوسط الجديد، والإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد، الظهير الأيمن، إضافةً إلى الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور، الذي مدَّد عقده حتى 2032، الخميس، والتركي أردا جولر والأوروجوياني فيدريكو فالفيردي، لاعبَي الوسط، مع إعطاء الفرصة للأسماء الشابة والبديلة للوقوف على جاهزيتهم البدنية والفنية.

وجاءت المباراة في نهاية الأسبوع الرابع من التحضيرات الشاقة بقيادة البرتغالي جوزيه مورينيو، المدرب الجديد، في فترته الثانية مع الفريق، قبل خوض المنافسات الرسمية للموسم الجديد التي تنطلق بمواجهة إسبانيول في الدوري، 22 أغسطس.

وكانت المواجهة التجريبية أمام فيورنتينا، 1 أغسطس، على ملعب وورثرسي بمدينة كلاجنفورت في النمسا، انتهت بالتعادل الإيجابي 2ـ2.