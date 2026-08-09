فينيسيوس يدعم هجوم الفيحاء.. وأوليفيرا مدافعا

تعاقد نادي الفيحاء، السبت، مع المدافع البرتغالي باولو أوليفيرا لمدة موسمٍ واحدٍ في صفقة انتقالٍ حرٍّ، كما حصل على خدمات المهاجم البرازيلي لازارو فينيسيوس ماركيز بنظام الإعارة من النجمة حتى صيف 2027.

وأعلن الفيحاء عن الصفقتين عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»، ونشر صورًا عدة من مراسم التوقيع التي جرت داخل مقر النادي بحضور توفيق بن صالح المديهيم، رئيس مجلس الإدارة.

وقبل الانضمام إلى الفيحاء، لعب أوليفيرا، البالغ من العمر 34 عامًا، لأندية فيتوريا جيمارايش، وسبورتينج لشبونة، وسبورتينج براجا في البرتغال، إلى جانب خوضه تجربةً احترافيةً مع إيبار الإسباني.

وأصبح لاعبًا حرًّا بعد نهاية عقده مع براجا، يونيو الماضي، عقب تمثيله الفريق خمسة أعوامٍ.

ونقل النادي عن البرتغالي إبداء سعادته بالانضمام إلى الفيحاء، مؤكدًا تطلُّعه لخوض هذه التجربة، وتقديم كل ما يملك لمساعدة الفريق على تحقيق أهدافه خلال الموسم المقبل، وتمنَّى الفوز بثقة المشجعين، وأن يكون عند حُسن ظنهم.

أما لازارو، البالغ من العمر 24 عامًا، فسبق له تمثيل ناديي فلامنجو وبالميراس البرازيليين، وألميريا الإسباني الذي انتقل منه إلى النجمة صيف 2025.

وخلال موسمه الوحيد مع النجمة ظهر 25 مرةً في دوري روشن السعودي، وسجل سبعة أهدافٍ، وصنع هدفًا واحدًا، ولم تحل إسهاماته التهديفية الثمانية دون هبوط الفريق إلى الدرجة الأولى في نهاية الموسم.