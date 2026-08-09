حكام «روشن» يختتمون معسكر إسبانيا

اختتم حكام دوري روشن السعودي، السبت، معسكرهم الخارجي في مدينة فيتوريا الإسبانية استعدادًا للموسم الجديد.

وشارك في المعسكر، الذي استمر أسبوعًا، 43 حكمًا بواقع 14 للساحة، و29 مساعدًا، وتضمَّن البرنامج عددًا من المحاضرات النظرية والتطبيقات العملية التي غطَّت المحاور التحكيمية، من أبرزها تعديلات قانون كرة القدم، والتدريب على تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR»، ولمسة اليد، والمخالفات التكتيكية، والتمركز وقراءة اللعب، وإدارة المباريات، إلى جانب اختباراتٍ في اللغة الإنجليزية، وقوانين اللعبة.

واشتمل المعسكر على فترتين تدريبيتين، صباحية ومسائية، إذ تضمَّنت الأولى تدريباتٍ لياقيةً، ومحاضراتٍ نظريةً، قدَّمها نخبةٌ من المحاضرين الدوليين في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وتنوَّعت المحاضرات بين حصصٍ عن تعديلات قانون كرة القدم الجديد، ومراجعاتٍ لأبرز حالات الموسم الماضي، وتحضيراتٍ للموسم الجديد.

في حين شهدت الفترة الثانية تمارينَ على بعض الحالات التحكيمية الميدانية، وتطبيقاتٍ عمليةً على تقنية الفيديو المساعد «VAR».