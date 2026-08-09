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ختام المعسكر

2026.08.09 | 12:29 am
أنهى حكام دوري روشن السعودي، السبت، معسكرهم الخارجي في مدينة فيتوريا الإسبانية استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد (المركز الإعلامي - اتحاد القدم)
ختام المعسكر

ختام المعسكر

ختام المعسكر

ختام المعسكر