المستبعدون يدرسون الطعن في قائمة الرزيزاء

تدرس قائمة خالد الغامدي، إلى جانب قائمة أخرى مستبعدة من الترشُّح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، تقديم طعن على قائمة بدر الرزيزاء التي بقيت وحيدةً في السباق الانتخابي، وفقًا لما كشفت عنه لـ «الرياضية» مصادرُ خاصَّةٌ.

وأعلنت لجنة انتخابات مجلس إدارة الاتحاد السعودي، السبت، اعتماد قائمة المرشَّح بدر الرزيزاء، واستبعاد القوائم الأولية الخمس الأخرى للمترشِّحين في الدورة السادسة «2026ـ2030»، وفقًا للبرنامج الزمني للانتخابات.

وحسبَ المصادر ذاتها، يُنتَظر أن تنضمَّ أكثر من قائمة إلى الغامدي في تقديم طعون على قائمة الرزيزاء، مستندةً إلى أسباب، ترى أنها لم تُعامل فيها بالمثل مقارنةً بالقائمة الوحيدة التي تم اعتمادها.

في المقابل، أوضح لـ «الرياضية» الدكتور فهد الغفيلي، المرشَّح المستبعد، أنه لا يفكر في تقديم طعن على القرار، وقال: «أتمنَّى التوفيق للرئيس المقبل. أتقبَّل القرار، ولا أنوي الطعن فيه، وأحترم عمل اللجنة. سبق لي العمل مع أحد أندية دوري روشن نحو خمسة أعوام، لكنْ هذه العلاقة لم تكن موثَّقةً لدى الجهات ذات العلاقة، لذا لم تعدها اللجنة خبرةً رياضيةً، وهي أحد شروط الترشُّح». وتضمَّن إعلان لجنة الانتخابات استبعاد قوائم خالد الغامدي، وفهد الغفيلي، وحاتم خيمي، استنادًا إلى المادة «2/33/د» من النظام الأساسي، التي تشترط امتلاك المرشَّح لرئاسة مجلس الإدارة خبرةً رياضيةً في كرة القدم محليًّا، أو دوليًّا، لا تقلُّ عن عامين خلال آخر خمسة أعوام، مارس خلالها مهمات، أو مناصبَ قيادية، إضافةً إلى إتقان اللغة الإنجليزية. واستُبعدت قائمة أحمد الوادعي استنادًا إلى المادة ذاتها، إضافةً إلى الفقرة «ج» التي تشترط أن يكون الرئيس ونوَّابه سعوديين ومقيمين في البلاد، ويحملون مؤهلًا جامعيًّا، وخبرةً في كرة القدم، فيما استُبعدت قائمة شاكر العصيمي وفق المادة «2/33/د»، إضافةً إلى المادة «4/26» المتعلِّقة بترشيح كل قائمة من ثلاثة مندوبين على الأقل من الجمعية العمومية، وعدم جواز ترشيح المندوب أكثر من قائمة.

وكانت اللجنة فتحت باب الترشُّح، 22 يوليو حتى 1 أغسطس، وتلقَّت طلبات سبعة مترشِّحين بقوائمهم الانتخابية قبل انسحاب تركي الضبعان، ليصبح العدد ستَّ قوائم. ووفقًا للبرنامج الزمني، فحصت اللجنة، ودقَّقت ملفات المترشِّحين من 2 إلى 7 أغسطس، استنادًا إلى المادة «8» من لائحة الانتخابات التي تمنحها صلاحية اعتماد القوائم الأوَّلية والنهائية بعد التأكُّد من استيفاء الشروط، واستبعاد المرشَّحين الذين لا تنطبق عليهم.