جيرونا يطلب هيرنانديز.. والاتحاد يدرس العرض

تدرس إدارة نادي الاتحاد عرضًا مقدَّمًا من جيرونا الإسباني «درجة ثانية» لاستعارة أوناي هيرنانديز، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، لمدة موسم واحد، وفقًا لمصادرَ خاصَّة بـ «الرياضية».

وأوضحت المصادر ذاتها، أن العرض يتضمَّن خيار شراء عقد اللاعب عقب نهاية فترة الإعارة، فيما سيتحمَّل النادي الإسباني جزءًا بسيطًا من راتب هيرنانديز خلال الموسم المقبل، وسيتكفَّل الاتحاد بالجزء المتبقي.

وبيَّنت أن إدارة الاتحاد تدرس العرض قبل اتخاذ قرارها النهائي بشأن مستقبل الإسباني سواء باستمراره ضمن قائمة الفريق، أو الموافقة على رحيله معارًا إلى جيرونا.

ويُنتَظر أن تحسم إدارة النادي موقفها من العرض خلال الفترة المقبلة، في ظل سعيها إلى ترتيب قائمة الفريق قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.